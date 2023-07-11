Мэрия Владимира опубликовала схему временного проезда к гаражному кооперативу №2 и другим объектам рядом с пересечением улиц Юбилейной и Жуковского. На участке до 15 августа ограничено

Мэрия Владимира опубликовала схему временного проезда к гаражному кооперативу №2 и другим объектам рядом с пересечением улиц Юбилейной и Жуковского. На участке до 15 августа ограничено движение транспорта. Это необходимо для выполнения строительно-монтажных работ на Рпенском проезде. Водителей просят быть внимательными. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия