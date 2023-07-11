По России прошла волна поджогов релейных шкафов на железной дороге. Не обошла эта напасть и нашу область. В большинстве случаев злоумышленники выбирают безлюдные перегоны на приличном расстоянии от станций, но не всегда.

По России прошла волна поджогов релейных шкафов на железной дороге. Не обошла эта напасть и нашу область. В большинстве случаев злоумышленники выбирают безлюдные перегоны на приличном расстоянии от станций, но не всегда.Под копиркуПохожий инцидент произошёл в минувшую субботу в Александровском районе.Как подтверждает Северная железная дорога (направление от Москвы в сторону Ярославля) в своём официальном телеграм-канале, 8 июля в 1 час 50 мин. зафиксировали возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево. Шкафы полностью выгорели.Движение поездов на ярославском направлении удалось быстро восстановить, в выходные дни Северная железная дорога работала в штатном режиме.Сейчас полиция ищет людей, уничтоживших имущество железнодорожников, а следователи, по данным телеграм-канала Baza, на месте поджога обнаружили стамеску, с помощью которой были вскрыты шкафы, две пробки от пятилитровых канистр и коробку со спичками.Зачем жгут?Используемые на железной дороге релейные шкафы обычно устанавливают на перегонах или в границах станции. В таких шкафах с достаточно серьёзной защитой от проникновения посторонних находится аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики, помогающая следить за движением поездов на конкретном перегоне.Поджог оборудования обычно существенно не влияет на график движения электричек, пассажирских и грузовых поездов.Можно предположить, что неизвестные (пока) руководители поджигателей надеются устроить на железных дорогах страны хаос. Но, судя по тому, что после поджогов даже сбои в графиках движения поездов единичны, системы безопасности железнодорожной сети России демонстрируют минимальную уязвимость.Сколько платят?К сожалению, инцидент на станции Балакирево – не первый и не единичный в стране. Установить личности поджигателей – дело времени. А задержанные ранее в других регионах поджигатели утверждают, что неизвестные через мессенджеры предлагают им подзаработать таким способом: обещают гонорар за уничтоженный шкаф – от 5 тыс. до 30 тыс. руб. на электронный кошелёк. Нередко на это клюют подростки, не задумывающиеся о том, что им предлагают совершить преступление.После поимки поджигателей обычно заводят уголовное дело по статье, подразумевающей наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. По этой статье человека могут лишить свободы на пять лет. Но известны случаи, когда следственные органы возбуждают дело по статье за совершение или подготовку террористического акта, и наказание за это будет гораздо серьёзнее.В пресс-службе Северной железной дороги пояснили:– По предварительной информации, возгорание релейный шкафов – следствие вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате произошли задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования на время от 10 до 30 минут. Напоминаем об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД»8-800-775-00-00.КстатиВ ту же ночь релейный шкаф подожгли на перегоне в Кировской области. Также поджоги оборудования, которое размещают вдоль путей, фиксировали в Марий Эл, Ульяновской, Ленинградской, Орловской областях и Подмосковье, а ранее –в Новосибирской области. Почерк у всех преступлений примерно схож: релейный шкаф вскрывают с помощью слесарных инструментов, затем находящееся в нём оборудование заливают горючей жидкостью и поджигают.