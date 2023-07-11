Лжеконтролёры навязывают жителям Владимирской области платную установку счётчиков...
Лжеконтролёры навязывают жителям Владимирской области платную установку счётчиков электроэнергии.
Случаи навязывания платной установки приборов учёта электроэнергии зафиксированы во Владимирской области. Сразу несколько сообщений поступили из посёлка Вольгинский Петушинского района. Некие женщины ходят по квартирам и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Лжеконтролёры убеждают жильцов за деньги заменить счётчик, чей срок эксплуатации якобы подходит к концу, сообщила пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».
Компания «Энергосбыт Волга» призывает клиентов быть внимательнее и напоминает, что замена и установка приборов учёта электроэнергии при их отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками бесплатна для потребителя. Её в многоквартирных домах проводит гарантирующий поставщик электроэнергии, в частных домовладениях – сетевая организация.
Если неизвестные представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии, работниками сетевой организации или электриками и предлагают за деньги заменить электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от услуг и не подписывать никаких документов.
О подозрительных случаях необходимо сообщить оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00) или по электронной почте [email protected]
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