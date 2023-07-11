Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков за три месяца.

Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы."Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении.Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки.Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.