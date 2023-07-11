Подведены итоги января-июня 2023 года.

За январь-июнь 2023 года скоростные поезда «Ласточка», которые курсируют через Владимирскую область в Нижний Новгород перевезли 1,8 млн пассажиров - это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород поезда перевезли больше 1,72 млн пассажиров. А «Ласточка», которая между Нижним Новгородом и Ивановом, перевезла уже больше 8 тысяч человек.Составы электропоездов состоят из пяти или 10 вагонов в зависимости от спроса.