Народные приметы на 12 июля. Почему на Петров день рекомендуется умываться из трёх родников? 12...

Народные приметы на 12 июля. Почему на Петров день рекомендуется умываться из трёх родников?12 июля отмечается Петров день, который также известен как день Петра и Павла, Красное лето или Петр-рыболов.На Руси День Петра и Павла считался одним из самых важных «годовых» праздников. К нему готовились заранее.Из истории:Апостол Петр был лично знаком с Иисусом Христом. Бог доверил ему охранять райский сад, а также отвечать за природные явления – посылать на землю град, наводнения и пр. Петр был приближен к Богу с малых лет, а Павел пришел к христианской вере из язычества. Увы, Петр и Павел были умерщвлены в один день…Дню Петра и Павла (или Петрова дня) предшествует один из длинных летних постов — Петров пост, который называют Апостольским. Он начинается во второй понедельник после Троицы и длится от 8 до 42 дней.В Петров день было принято накрывать стол и приглашать в гости родственников, а также самых близких.Что обязательно нужно сделать на Петров день?1. Ночью на праздник молодые люди обходили поля и дома, гремя бубенцами и распевая песни под гармонь, чтобы отогнать зло. А на рассвете шли «караулить солнце». Верили, что встретить рассвет в этот день и увидеть переливающееся солнце – к великой удаче.2. До встречи с Христом апостол Петр был рыбаком. В честь праздника устраивали крестные ходы и молебны, а также собирали деньги на мировую (общую) свечу, которую ставили в храме у образа святого.3. 12 июля крестные родители посещали своих крестников и проводили с ними время.4. Девушки и женщины на Петров день умывались водой из трёх ключей (родников). По преданию это приносило молодость, красоту и крепкое здоровье на долгие-долгие годы.Что категорически нельзя делать на Петров день?1. В Петров день не рекомендуется просто так кушать фрукты нового урожая. Они должны быть предварительно освящены в храме. А ещё лучше — вообще их в этот день не есть. В народе верили, что ослушавшись, человека обязательно ждёт какое-то несчастье.2. В Петров день ни в коем случае нельзя отдавать что-либо из дома. Говорили, что это к беде.3. В Петров день не рекомендуется отправляться в глубь леса, так как звери в это время становятся особенно агрессивными.Народные приметы на Петров день:«Если в день Петра-рыболова погода стоит сухая, то быть теплому лету до конца сезона», «Если на Петров день идет дождь три раза, то это предвещает обильный урожай; если два раза – хороший урожай; если лишь один раз – умеренный», «Если день жаркий, то на Рождество ждите крепкий мороз», «По кукованию кукушки в Петров день предсказывали наступление зимы. Если птица замолчала до праздника, холода придут рано, а если до сих пор кукует — поздно».Фото: pxfuel.com