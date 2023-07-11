Новое отделение травматологии и ортопедии заработало во Владимире. С начала лета врачи провели...

Новое отделение травматологии и ортопедии заработало во Владимире.С начала лета врачи провели больше 50-ти операций различной степени сложности пациентам с заболеваниями костей и суставов.Спортивные травмы, повреждения связок, хроническая нестабильность суставов. Избавиться от боли помогут врачи Клиники медицинских экспертиз. Все операции здесь проводят с использованием передового оборудования.Алексей Тарасов, заведующий травматологическим отделением, травматолог-ортопед:- От остеосинтезов - при переломах костей, даже мелких костей скелета, до эндопротезирования - замена сустава. По поводу артрозных изменений крупных суставов - тазобедренные и коленные суставы. Также особое внимание уделяем деформации переднего отдела стопы.Татьяна получила травму два года назад. У девушки началось разрушение коленного сустава. Консервативный метод лечения результатов не дал.Татьяна, пациентка:- К сожалению, не помогло - ни мази, ни обезболивание. Поэтому я обратилась в Клинику Медицинских Экспертиз к Алексею Николаевичу Тарасову. Его порекомендовали как хорошего артроскописта.Операция малотравматичная, делается через небольшие проколы. В результате функция сустава будет восстановлена в полном объёме.Алексей Тарасов, заведующий травматологическим отделением, травматолог-ортопед:- В послеоперационном периоде достаточно противовоспалительных препаратов обезболивающих - для купирования болевых синдромов. Обычно в течение первых суток беспокоят болевые ощущения. В дальнейшем пациенты обходятся без обезболивающих препаратов.В Клинике медицинских экспертиз пациентам готовы оказать весь спектр помощи в области травматологии и ортопедии.