Новое отделение травматологии и ортопедии заработало во Владимире.
С начала лета врачи провели...
Новое отделение травматологии и ортопедии заработало во Владимире.
С начала лета врачи провели больше 50-ти операций различной степени сложности пациентам с заболеваниями костей и суставов.
Спортивные травмы, повреждения связок, хроническая нестабильность суставов. Избавиться от боли помогут врачи Клиники медицинских экспертиз. Все операции здесь проводят с использованием передового оборудования.
Алексей Тарасов, заведующий травматологическим отделением, травматолог-ортопед:
- От остеосинтезов - при переломах костей, даже мелких костей скелета, до эндопротезирования - замена сустава. По поводу артрозных изменений крупных суставов - тазобедренные и коленные суставы. Также особое внимание уделяем деформации переднего отдела стопы.
Татьяна получила травму два года назад. У девушки началось разрушение коленного сустава. Консервативный метод лечения результатов не дал.
Татьяна, пациентка:
- К сожалению, не помогло - ни мази, ни обезболивание. Поэтому я обратилась в Клинику Медицинских Экспертиз к Алексею Николаевичу Тарасову. Его порекомендовали как хорошего артроскописта.
Операция малотравматичная, делается через небольшие проколы. В результате функция сустава будет восстановлена в полном объёме.
Алексей Тарасов, заведующий травматологическим отделением, травматолог-ортопед:
- В послеоперационном периоде достаточно противовоспалительных препаратов обезболивающих - для купирования болевых синдромов. Обычно в течение первых суток беспокоят болевые ощущения. В дальнейшем пациенты обходятся без обезболивающих препаратов.
В Клинике медицинских экспертиз пациентам готовы оказать весь спектр помощи в области травматологии и ортопедии.