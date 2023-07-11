Андрей Жугин назначен на эту должность указом Президента от 10 июля, сообщили в надзорном ведомстве. В областной прокуратуре Андрей Жугин работал с октября 2021 года. До назначения во

Андрей Жугин назначен на эту должность указом Президента от 10 июля, сообщили в надзорном ведомстве. В областной прокуратуре Андрей Жугин работал с октября 2021 года. До назначения во Владимирскую область он проходил службу в Оренбурге. Там он был следователем прокуратуры, заместителем прокурора, а также прокурором области. Андрею Жугину удалось на время возглавить и Владимирскую областную