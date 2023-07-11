Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин назначен прокурором в соседний...

Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин назначен прокурором в соседний регион.Об этом стало известно накануне — 10 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации».Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.Согласно указу, Андрей Жугин назначен на пятилетний срок прокурором Ивановской области.Отметим, что ранее уже сообщалось о том, что Совет Федерации единогласно поддержал данное решение.На заметку!Своим указом президент назначил прокуроров ряда других областей, включая Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, а также Республики Дагестан и Забайкальского края.Фото: pxfuel.com