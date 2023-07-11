Не все детские и спортивные площадки на придомовых территориях Владимира соответствуют требованиям содержания и безопасности. Ряд нарушений выявила проверка надзорного ведомства. Татьяна

Не все детские и спортивные площадки на придомовых территориях Владимира соответствуют требованиям содержания и безопасности. Ряд нарушений выявила проверка надзорного ведомства. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Так, на некоторых детских площадках, расположенных вблизи жилых домов по улицам Горького, Кирова, Михайловская, Белоконской, Полины Осипенко, отсутствовало ударопоглощающее покрытие, мероприятия по его восстановлению из сыпучих материалов и