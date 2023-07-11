Шесть килограммов шоколада и еще четыре килограмма всевозможных сладостей в год съедает житель...

Шесть килограммов шоколада и еще четыре килограмма всевозможных сладостей в год съедает житель Владимирской области."Сладкую" статистику ко Всемирному дню шоколада, который отмечается в июле, опубликовал Владимирстат.Судя по ней, владимирцы - настоящие сластёны. И с удовольствием уплетают конфеты и шоколад. Причем горькому предпочитают молочный. За последние пять лет стали больше налегать именно на молочные плитки. Разумеется, сладкое в большей степени любят женщины, нежели мужчины. Так что коробка конфет это по-прежнему хороший выбор для подарка. Особенно учитывая, что в плане производства сладостей Владимирская область - настоящий кондитерский кластер. В регионе действуют несколько крупных производств - "Монделиз" в Покрове, единственная в России кондитерская фабрика "Ферреро" в Собинском районе и "Сладовянка" в Александрове.Шоколадной столицей Владимирской области называют Покров, потому что именно здесь здесь в 2004-ом был открыт первый в России музей шоколада, а потом и памятник "Шоколадной фее".