Синоптики спрогнозировали пик аномально холодных ночей во Владимирской области. С утра и до самого...

Синоптики спрогнозировали пик аномально холодных ночей во Владимирской области.С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее, прогнозируют специалисты.Воздух прогреется до 16.Ветер умеренный - до 3,7 метра в секунду.Атмосферное давление будет стабильным: 742-743 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды.12 июля отмечается день памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета.Если ясно на Петров день – год будет хорошим, а если дожди – 40 дней еще будет ненастье.Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил».Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.Фото: https://www.pxfuel.com