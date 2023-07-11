Собрание музея-заповедника Александровская слобода пополнил список с книги Ивана Грозного. Еще...

Собрание музея-заповедника "Александровская слобода" пополнил список с книги Ивана Грозного.Еще один "грозный" раритет пополнил книжное собрание музея-заповедника "Александровская слобода". Это рукописный богослужебный сборник с "Каноном" за авторством Парфения Юродивого. Под этим псевдонимом иногда творил сам Иван Грозный. Авторство установлено безоговорочно, заявляют музейщики.В книге - 238 листов рукописного текста, написанного полууставом (это разновидность почерка). Заголовки и инициалы выполнены красными и фиолетовыми чернилами. Тексты сборника - ценное свидетельство периода опричнины. Списки с Ивана Грозного встречаются нечасто и, даже поздние, представляют большой интерес.Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН:- В распоряжении этого писца были древние рукописи, это совершенно обычное дело, и поэтому они вот таким образом сохраняются и, я думаю, что этот вот текст будет иметь важное значение для нашей исторической науки.