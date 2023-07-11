Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск МЦД-4 в ближайшие месяцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск МЦД-4 в ближайшие месяцы.Четвертый маршрут Московских центральных диаметров откроется уже этой осенью. Об этом Собянин сообщил на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов. Видео опубликовано в градоначальника.Мэр отметил, что над проектом наземного метро работали с 2015 года. Для подготовки МЦД-4 к открытию проложены два новых пути.Собянин обратил внимание, что четвертый диаметр охватывает семь железнодорожных вокзалов Москвы. Строители соединили разрозненные направления, возвели мосты, эстакады и транспортные узлы."Все работы в основном завершены. Надеюсь, что осенью этого года наземное метро запустится", – сказал градоначальник.Мэр отметил, что тарифы МЦД сопоставимы с метрополитеном. Жители смогут экономить на поездках и бесплатно пересаживаться на линии подземки, подчеркнул мэр.Также идет подготовка к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Собянин ранее о работах на Казанском направлении.