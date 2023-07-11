Спасатели извлекли женщину из перевернувшегося во Владимирской области автомобиля. Накануне, в...

Спасатели извлекли женщину из перевернувшегося во Владимирской области автомобиля.Накануне, в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии около села Алексеевское, сообщает Ковровского района, сообщает https://t.me/zametki_spasatelya.Будто бы машина перевернулась и люди не могут выбраться.Спасатели увидели, что машина лежит на крыше, внутри машины находится женщина. Она в сознании, но самостоятельно выбраться не может, хотя ничем не зажата.Спасатели осмотрели пострадавшую, оказали первую помощь. И помогли перенести пострадавшую в машину медиков.Фото: сообщает https://t.me/zametki_spasatelya.