Сразу в нескольких районах Владимирской области введены ограничения движения на участках...

Сразу в нескольких районах Владимирской области введены ограничения движения на участках федеральных автодорог.На официальном сайте УПРДОР «Москва — Нижний-Новгород» сообщается, что ведутся ремонтные работы, в ходе которых к «нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура».На М-7 на плановый ремонт закрыт участок в города Покрове (км 101+500 – км 103+500). Плановый ремонт участка будет проходить до 31 января 2024 года.Движение здесь временно ограничено. Максимальная скорость – 40 км/ч. Работы проводятся за пределами проезжей части, возможны краткосрочные ограничения с занятием одной полосы движения.В Лакинске (Собинский район) «задействован» для ремонта «км 149+646 - км 156+400», уточняет УПРДОР «Москва — Нижний-Новгород». Пусть основные работы по замене покрытия и завершены, но на отдельных участках возможны краткосрочные ограничения движения для нанесения разметки и обустройства обочин.Продолжаются ремонтные работы на мосту через Клязьму (обход Владимира, км «183+373»). Уточняется, что движение организовано по двум полосам. На искусственном сооружении действуют ограничения. Максимальная скорость – 40 км/ч. А также по мосту ограничено движение транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.Масштабные работы ведутся и в Суздальском районе. Два участка Р-132 Золотое кольцо расширяют с двух до четырех полос. Автомобилистов предупреждают о сужении проезжей части и снижении скорости, максимальная – 50 км/ч.В Гусь-Хрустальном районе на автотрассе «Р-132» обустраивают слои износа. Известно, что на ремонтируемых участках будет действовать реверсивное движение. В данный момент работы идут на отрезке км «390 – 393», здесь укрепляют обочины. Проезжая часть сужена, возможно реверсивное движение.Фото: УПРДОР «Москва — Нижний-Новгород»