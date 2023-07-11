Строительство Дома культуры в деревне Липна Петушинского района вышло на завершающий этап. Об этом...

Строительство Дома культуры в деревне Липна Петушинского района вышло на завершающий этап.Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.Напомним, из-за смены недобросовестного подрядчика произошло смещение сроков строительства - объект потерял федеральное финансирование и возводится за счёт региональных средств. Строительство Дома культуры взял под контроль губернатор, Александр Авдеев.Ежедневно ход работ мониторит администрация района. Уже выполнены кровельные работы, заканчивается отделка фасада. На финишной прямой монтаж инженерных систем и выполнение отделочных работ.Дом Культуры должны сдать в конце этого 2023 года.