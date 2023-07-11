У 24-летнего судебного пристава обнаружили гашиш и амфетамин, сообщили в ФСБ. В июне этого года подозреваемый незаконно приобрел 2,56 граммов гашиша и 12,8 граммов амфетамина. Последний наркотик

У 24-летнего судебного пристава обнаружили гашиш и амфетамин, сообщили в ФСБ. В июне этого года подозреваемый незаконно приобрел 2,56 граммов гашиша и 12,8 граммов амфетамина. Последний наркотик был упакован в 15 свертков . Эти пакетики молодой человек решил продать, чтобы заработать. Фигурант спрятал в лесу 15 “закладок”. В июле сотрудники ФСБ задержали судебного пристава и