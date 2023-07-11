Как сообщили в УМВД, 42, 44 и 45 летние жители Юрьев-Польского района, ранее работавшие на одном заводе, похитили у предприятия 9 миллионов рублей. По версии следствия, один из участников группы

Как сообщили в УМВД, 42, 44 и 45 летние жители Юрьев-Польского района, ранее работавшие на одном заводе, похитили у предприятия 9 миллионов рублей. По версии следствия, один из участников группы оформлял документы, в которых находилась ложная информация о необходимости заказа электротоваров. Два других участника предоставляли данные об организациях, которые якобы были поставщиками этих товаров. Также