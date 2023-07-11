42, 44 и 45 летние жители Юрьев-Польского района, работавшие на одном заводе, подготовили и воплотили в жизнь преступный план. Один из участников группы оформлял документы, в которых находилась

42, 44 и 45 летние жители Юрьев-Польского района, работавшие на одном заводе, подготовили и воплотили в жизнь преступный план. Один из участников группы оформлял документы, в которых находилась ложная информация о необходимости заказа электротоваров. Два других участника предоставляли данные об организациях, которые якобы были поставщиками этих товаров. Также один из соучастников отвечал за отчёты, которые