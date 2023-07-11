У бронзового Михаила Фрунзе на одноименной площади во Владимире - почти юбилей. Сорок девять лет...

У бронзового Михаила Фрунзе на одноименной площади во Владимире - почти юбилей.Сорок девять лет назад в областном центре был открыт памятник известному революционеру и военачальнику. Его отлили и воздвигли на деньги местной комсомольской организации.Авторы скульптуры изобразили Фрунзе в ипостаси молодого сторонника социал-демократической рабочей партии - в гимнастерке, брюках-галифе, сапогах и с курткой через плечо. А вот мятежные страницы его биографии иллюстрируют барельефы на гранитных стелах. Сохранилось фото с церемония открытия монумента. И даже кадры его сооружения.В одной из серий советского фильма "Прошу слова", который снимался во Владимире и вышел на экраны в 75 году, мелькает площадь Фрунзе и, собственно, памятник. Его как раз готовили к открытию.(х/ф "Прошу слова", 1975 г., реж. Г. Панфилов)