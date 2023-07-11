В городе Камешково суд признал незаконным отказ в предоставлении выплаты санитару, который...
В городе Камешково суд признал незаконным отказ в предоставлении выплаты санитару, который переболел COVID-19.
Напомним, во время пандемии медикам и санитарам была положена выплата за работу в сложных (и опасных на тот момент) условиях.
Как стало известно, работая санитаром в ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница», мужчина заболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Факт заражения при исполнении должностных обязанностей был подтвержден документально. Но комиссией по расследованию страховых случаев учреждения здравоохранения данный случай почему-то не признан подпадающим под действие Указа Президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».
В итоге прокуратурой Камешковского района была проведена детальная проверка по данному случаю.
Выяснилось, что указанное решение комиссии медицинской организации неправомерно.
Прокурор обратился в Камешковский районный суд с иском о признании за медицинским работником права на получение единовременной страховой выплаты.
Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь санитару всё же выплатят положенную компенсацию.
Фото: pxfuel.com