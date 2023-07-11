В городе Камешково суд признал незаконным отказ в предоставлении выплаты санитару, который...

В городе Камешково суд признал незаконным отказ в предоставлении выплаты санитару, который переболел COVID-19.Напомним, во время пандемии медикам и санитарам была положена выплата за работу в сложных (и опасных на тот момент) условиях.Как стало известно, работая санитаром в ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница», мужчина заболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Факт заражения при исполнении должностных обязанностей был подтвержден документально. Но комиссией по расследованию страховых случаев учреждения здравоохранения данный случай почему-то не признан подпадающим под действие Указа Президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».В итоге прокуратурой Камешковского района была проведена детальная проверка по данному случаю.Выяснилось, что указанное решение комиссии медицинской организации неправомерно.Прокурор обратился в Камешковский районный суд с иском о признании за медицинским работником права на получение единовременной страховой выплаты.Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь санитару всё же выплатят положенную компенсацию.Фото: pxfuel.com