В регионе обнаружен первый в 2023 году очаг заражения.
В Ковровском районе обнаружен первый в 2023 году очаг африканской чумы свиней. В селе Троицко-Никольское объявлен карантин.
В личном подсобном хозяйстве ковровчанки погиб поросёнок. На место выехали ветеринары, которые взяли биоматериал на исследование. Лабораторные анализы показали положительный результат. Труп животного уничтожили, территорию продизедфицировали.
Как сообщает ветеринарная станция, что в селе введён карантин. Земли в радиусе 20 км от заражения признаны угрожаемой зоной. Чтобы не допустить распространения вируса, власти будут изымать поголовье на убой.