В регионе обнаружен первый в 2023 году очаг заражения.

В Ковровском районе обнаружен первый в 2023 году очаг африканской чумы свиней. В селе Троицко-Никольское объявлен карантин.В личном подсобном хозяйстве ковровчанки погиб поросёнок. На место выехали ветеринары, которые взяли биоматериал на исследование. Лабораторные анализы показали положительный результат. Труп животного уничтожили, территорию продизедфицировали.Как сообщает ветеринарная станция, что в селе введён карантин. Земли в радиусе 20 км от заражения признаны угрожаемой зоной. Чтобы не допустить распространения вируса, власти будут изымать поголовье на убой.