Местные чиновники обещали помочь погорельцам. Прошло уже несколько месяцев, но реальная поддержка дошла не до всех.

В Муроме жильцы дома №19 на улице Калинина после пожара остались без квартир. Причиной ЧП стало замыкание электропроводки на чердаке. Местные чиновники обещали помочь погорельцам. Прошло уже несколько месяцев, но реальная поддержка дошла не до всех.Семьи получили по 17 тысяч рублей матпомощи. Жители муниципальных квартир переехали в новостройки. Владельцам приватизированной недвижимости предложили перебраться в общежитие. Однако его состояние оставляет желать лучшего, поэтому многие отказались.А вот 90-летней бабушке Марии Чурдалёвой власти и вовсе предложили взять ипотеку. Она получает пенсию в 28 тысяч рублей и под категорию малообеспеченных не подпадает.«Мне сказали: «пусть берёт ипотеку и покупает жилье». А мне в декабре 90 лет исполняется», - возмущается женщина.Сейчас она ютится у родственников, так как в комнате общежития, которую ей выделили, не было окна. Плюс удобства находятся вне комнаты. Жить в таких условиях пенсионерке было бы невыносимо.Муромляне сетуют, что не могут добиться от властей внятного ответа по срокам предоставления квартир. Попасть на приём к мэру Евгению Рычкову у них тоже не получается. Одна из жалоб ушла в Белый дом - Александру Авдееву.«Ждём ответов», - говорят жители.Кроме того, они написали обращение на имя уполномоченного по правам человека и в прокуратуру. Надеемся, что реакция со стороны надзорного ведомства не заставит себя ждать, в том числе и на историю с признанием дома аварийным.Аварийным сгоревший дом признан за сутки до возгорания, задним числом. Как сообщают коллеги из , срок расселения поставлен на 2033 год. Интересно, что постройку признавали непригодной для жилья ещё в 2020 году и должны были расселить до 2028. Каким образом могли произойти подобные метаморфозы - никто не понимает.