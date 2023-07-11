Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за январь-июнь 2023 г. В рамках экомониторинга на объектах предприятия выполнено 15 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий – порядка 11 тыс.Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.На постоянной основе выполняются биотехнические мероприятия, направленные на улучшение гнездовых условий и восстановление численности редких видов птиц. Компания содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Ежегодно, в перерод с июня по сентябрь, по инициативе предприятия выполняется искусственное зарыбление акватории Чебоксарского водохранилища, а также реки Оки.С начала года на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды предприятие направило 20 млн рублей.