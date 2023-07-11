Сегодня, 11 июля, отмечается всемирный день шоколада. Сладкую статистику опубликовали во Владимирстате. Оказалось, владимирцы стали потреблять меньше шоколада, чем раньше. Если в 2019-2021 году

Сегодня, 11 июля, отмечается всемирный день шоколада. Сладкую статистику опубликовали во Владимирстате. Оказалось, владимирцы стали потреблять меньше шоколада, чем раньше. Если в 2019-2021 году один житель в среднем съедал 6,1 килограмм лакомства, то за прошлый год – 5,7 килограммов. Кстати, горожане употребляют шоколада больше, чем жители сельской местности. Первые – около 6 килограммов, а последние