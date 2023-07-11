Специальный переход для животных располагается над трассой М-12 между наceлeнными пyнктaми Овcянниковo и Кoндpяево. Как сообщили в правительстве области, переход для животных почти достроен. Это

Специальный переход для животных располагается над трассой М-12 между наceлeнными пyнктaми Овcянниковo и Кoндpяево. Как сообщили в правительстве области, переход для животных почти достроен. Это второй экодук в России и первый в области. Он представляет из себя сооружение, замаскированное под природный ландшафт, чтобы звери могли спокойно переходить трассу. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство