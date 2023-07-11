На 33-летнюю участницу конфликта возбуждено административное дело по статье о нанесении побоев.

В УМВД прокомментировали драку в Коврове между женщиной и девочкой. Ранее в одном из пабликов «Вконтакте» очевидцы опубликовали видео, на котором взрослая ковровчанка избивает подростка.Полиция приняла заявление от матери. Проведена проверка. На 33-летнюю участницу конфликта возбуждено административное дело по статье о нанесении побоев. Ей грозит штраф, арест или обязательные работы.«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — резюмировали в полиции.