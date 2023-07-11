По всей видимости, медики проверяют злоумышленника на вменяемость.

Житель Владимира помещён в спецбольницу за избиение нескольких девушек на улицах. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.«Во Владимире неадекватный персонаж продолжает нападать на людей в разных районах города. За несколько дней он напал, как минимум, на трёх девушек», - видео с такой подписью опубликовали владимирцы в соцсетях.На кадрах видно, что парень, проходя мимо женщин, внезапно наносит им удары кулаком и как ни в чём не бывало идёт дальше.В УМВД России поступило несколько сообщений об агрессоре. Оперативники задержали фигуранта. Сейчас он помещён в специализированное медучреждение.