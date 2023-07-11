На проезжей части появились бетонные перекрытия.

Во Владимире для реставрации у Золотых ворот перекрыли одну полосу для движения. На дороге появились бетонные перекрытия.Подрядчик установил ограждение вечером 11 июля. Горожане, которые возвращались домой с работы, были неприятно удивлены этому факту, ведь предупреждений со стороны властей не поступало. Впрочем, и пробок на Большой Московской не наблюдалось. Однако, как завтра сложится ситуация вокруг памятника архитектуры - большой вопрос. Очевидно, что бетонный забор не будет способствовать скорости трафика при возможном ДТП, которые не редкость на этом участке проезжей части.Как оказалось, что блоки стоят не совсем по той схеме, которую согласовали мэрия и ГИБДД. Сейчас власти разбираются в этом вопросе.Добавим, что восстанавливать объект культурного наследия будут более двух лет. На реставрацию выделено 146 млн рублей. Работы выполнит компания из Тюмени.