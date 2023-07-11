Во Владимире неизвестные залили бетоном вход в подвал, где располагается квест-комната. Как это...

Во Владимире неизвестные залили бетоном вход в подвал, где располагается квест-комната.Как это произошло? Кому и чем могли навредить арендаторы и хозяин помещения? В ситуации попытался разобраться наш корреспондент Максим Калашников.Найти ключ, достать искомый предмет и кажется, что путь к свободе открыт. Задачи на логику - возможность весело провести время с друзьями. Организаторы квестов даже не думали, что однажды им самим придется решать непростую задачку.История эта чем-то похожа на разборки из 90-х. Камера видеонаблюдения запечатлела, как бетономешалка без номерных знаков подъехала к дому, рабочие разрезали баннер и залили лестницу раствором. Случилось это в субботу в пять утра - видимо надеялись, что в ранний час выходного дня все будут спать и никто не заметит их действий, считает арендатор помещения.Максим Харинов, индивидуальный предприниматель, арендатор помещения:- Вот видно остатки бетона, которые мы уже закрасили. Т.е. вот так вот было всё залито. Примерно мне по пояс.В подвале жилого дома располагается квест-комната. По одной из версий, постоянные гости могли надоесть жильцам. Но сами люди заявляют, что любители квестов вели себя, в общем-то тихо.Наталья Купарева, жительница г. Владимира:- У меня вот на ту сторону - туда-сюда, и наверху. И мне как-то не очень слышно.10 часов понадобилось, чтобы с помощью перфораторов и лопат очистить забетонированные проходы. Временным входом в помещение служило окно.Максим Харинов, индивидуальный предприниматель, арендатор помещения:- Нам пришлось вызвать специалиста, который занимается вскрытием дверей, окон. Нам вскрыли вот это окно. Мы прикалывались - это было центральным входом в квест.Арендатор называет ситуацию курьёзом и не понимает, кто мог это сделать. Возможно, хотели навредить не ему, а хозяину помещения.Максим Харинов, индивидуальный предприниматель, арендатор помещения:- Мы поржали на эту тему, что можно пригласить команду, дать два перфоратора и сказать - у нас новый квест - доберись до квеста. Но, не знаю. Мне показалось, что это какой-то жест отчаяния что ли, я не знаю.Расследованием происшествия занимается полиция. Уже установлены личности водителя бетономешалки и его помощника. Выйти на организатора - дело времени, считает арендатор.Максим Калашников, Андрей Беляков. Вести-Владимир.