Представители министерства образования региона выезжали на объект для контроля.

Во Владимире продолжается строительство школы на 1100 мест в Веризино. Новые фотографии со стройплощадки губернатор Александр Авдеев.Представители министерства образования региона выезжали на объект для контроля. На участке работает спецтехника, вырыт котлован под фундамент, завезена часть стройматериалов.«Открытия школы очень ждут молодые семьи, которых много среди жителей растущего микрорайона. Это будет самое современное учреждение», - подчеркнул глава региона.Напомним, что подрядчиком выступает ЗАО «МНК-Групп», которое возводило школу № 46 в Коммунаре. Новое учреждение будет состоять из шести блоков, двух бассейнов, спортзала, актового зала, зала хореографии, медицинского блока, библиотеки и столовой на 400 мест. На пришкольной территории появится стадион, теннисный корт, площадка для игровых видов спорта, футбольное поле и турники. Всё удовольствие обойдётся в 1,2 млрд рублей. Срок сдачи в эксплуатацию — осень 2024 года.