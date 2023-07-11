Во Владимире самые многочисленные национальные диаспоры региона отпраздновали Сабантуй. Посмотреть...

Во Владимире самые многочисленные национальные диаспоры региона отпраздновали Сабантуй.Посмотреть на традиции восточных народов отравилась наша съемочная группа.Владимирский Сабантуй по праву называют праздником межнациональной дружбы. На него ежегодно приезжают гости из разных регионов в том числе и из Республики Татарстан. В прологе татарские артисты показали красочное театральное представление. В нем рассказывалось о значении праздника и о том, как в нем переплетаются древние обычаи и современность.Александр Цыганский, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Владимирская область стала домом более для 150 национальностей и татарские, башкирские диаспоры самые активные, они самые многочисленные организации и благодаря таким организациям, благодаря уважению к традициям наших народностей в нашем регионе сохраняется мир и спокойствие.Сабантуй в переводе с татарского "Праздник плуга". Он знаменует окончание посевных работ.Аделя Абдулина, участница праздника:- Обычно на Сабантуй вот даже в Казане в деревнях раньше приезжали на лошади с арбой и собирали, кто чего давал, кто полотенце, кто подарки на Сабантуй.Денис Егоров первый заместитель главы администрации г. Владимира:- Здесь у нас в парке расположилось огромное количество площадок, где можно познакомиться с национальной кухней, особо отрадно, что к нам приехали коллеги из Республики Татарстан, которые уже угостили нас их явствами поэтому всем желаю отличного аппетита, отличного настроения.Традиционно широко на владимирском Сабантуе были представлены блюда татарской и башкирской кухни. Гости могли не только попробовать их, но и узнать секреты приготовления.- Эчпочмак у нас из говядины, картофель добавляется, специи добавляются и лук вот из этого -перец соль, фарш собственного приготовления самый лучший.Также в программе были праздничный концерт, "Восточный базар" мастер классы по рукоделию, народные игры и забавы. Сабантуй не просто праздник, это целая философия говорит организатор праздника Макатдес Муртазин.Макатдес Муртазин, председатель Совета Владимирской региональной общественной организации "Автономия татар Владимирской области":- Сабантуй это вообще целая философия это не просто праздник это действительно настроение, это символ татарской деревни, это символ татарского народа, потому что, как только на территории любого региона страны мира собираются трое татар, они определяют дату Сабантуя, когда мы будем праздновать Сабантуй и потому мы тоже не остались в стороне от всего татарского мира, Татарстана. Празднику более 1000 лет.Гвоздь программы - турнир по национальной борьбе на поясах "КурЕш" за звание "Батыра Владимирского Сабантуя ". Главным призом стал живой баран.Федор Лалакин Александр Чунаев,Вести Владимир