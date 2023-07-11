В социальных сетях стали появляться видеозаписи с камер наблюдения и авторегистраторов. На них отчетливо видно, как худой незнакомец бьет женщин по лицу. Мы пообщались с одной из

В социальных сетях стали появляться видеозаписи с камер наблюдения и авторегистраторов. На них отчетливо видно, как худой незнакомец бьет женщин по лицу. Мы пообщались с одной из пострадавших. На 16-летнюю Екатерину Малышеву агрессивный незнакомец напал вчера утром, 10 июля. Девушка шла домой по Перекопскому военному городку. Екатерина Малышева, пострадавшая Вообще не ожидала такого. Он просто