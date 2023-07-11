Авария произошла 10 июля на 13 километре дороги P-132 «Золотое кольцо», сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в 17:35 49-летний водитель Камаза, направлявшийся в сторону Нижнего

Авария произошла 10 июля на 13 километре дороги P-132 «Золотое кольцо», сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в 17:35 49-летний водитель Камаза, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114». За рулём легковушки находился водитель 37 лет. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир «ВАЗ-2114». Ее госпитализировали. К счастью, в аварии никто