О подозрительных случаях владимирцев призывают сообщать по номеру: 8 (4922) 77-30-00.

Во Владимирской области мошенники навязывают жителям платную замену электросчётчиков. Об этом сообщили в одной из ресурсоснабжающих компаний.Так, лжеконтролёры отметились в посёлке Вольгинский. Некие женщины ходят по квартирам и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они убеждают жильцов за деньги заменить прибор учёта электричества, чей срок эксплуатации якобы подходит к концу.Напоминаем, что замена и установка счётчиков производится бесплатно. В многоквартирных домах её проводит поставщик электроэнергии, в частных – сетевая организация. Жителей региона призывают отказываться от навязываемых услуг и ничего не подписывать.О подозрительных случаях владимирцев призывают сообщать по номеру: 8 (4922) 77-30-00.