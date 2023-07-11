Во Владимирской области через фейковые заказы с завода похитили 9 миллионов рублей.
Следователем...
Во Владимирской области через фейковые заказы с завода похитили 9 миллионов рублей.
Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих - 42, 44 и 45-летнего - жителей Юрьев-Польского района, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
По версии следствия, на заводе один из обвиняемых оформлял документы на заказ электротоваров, внося ложные сведения о необходимости их приобретения. При этом в качестве поставщиков товаров указывались организации, сведения о которых предоставлялись двумя другими фигурантами.
На счета организаций зачислялись деньги за поставки, которых на самом деле не было. Отчетную документацию, якобы подтверждающую поставки, также вёл один из злоумышленников.
Таким образом в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые похитили у предприятия более 9 млн рублей. Похищенные деньги они делили между собой.
Пр очередной внутренней проверки хищения вскрылись, было возбуждено уголовное дело. Провели свыше 20 бухгалтерских и компьютерных экспертиз, опрошено более 40 свидетелей, проведены очные ставки.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей, сами они оставлены под подпиской.
В итоге, уголовное дело, составившее 31 том, направлено в суд.
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