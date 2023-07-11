Во Владимирской области через фейковые заказы с завода похитили 9 миллионов рублей. Следователем...

Во Владимирской области через фейковые заказы с завода похитили 9 миллионов рублей.Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих - 42, 44 и 45-летнего - жителей Юрьев-Польского района, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По версии следствия, на заводе один из обвиняемых оформлял документы на заказ электротоваров, внося ложные сведения о необходимости их приобретения. При этом в качестве поставщиков товаров указывались организации, сведения о которых предоставлялись двумя другими фигурантами.На счета организаций зачислялись деньги за поставки, которых на самом деле не было. Отчетную документацию, якобы подтверждающую поставки, также вёл один из злоумышленников.Таким образом в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые похитили у предприятия более 9 млн рублей. Похищенные деньги они делили между собой.Пр очередной внутренней проверки хищения вскрылись, было возбуждено уголовное дело. Провели свыше 20 бухгалтерских и компьютерных экспертиз, опрошено более 40 свидетелей, проведены очные ставки.На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей, сами они оставлены под подпиской.В итоге, уголовное дело, составившее 31 том, направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com