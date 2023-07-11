В ближайшее время Минфин подготовит нормативные акты, которые ограничат возможность госзакупок иностранных машин за счёт бюджета.

Владимирские чиновники и депутаты, а также сотрудники федеральных министерств и ведомств скоро лишатся служебных иномарок. В ближайшее время Минфин подготовит нормативные акты, которые ограничат возможность госзакупок иностранных машин за счёт бюджета.«Почему чиновники до сих пор предпочитают закупать для служебных нужд иностранные машины? Не пора бы пересесть на наши?», - подчеркнул депутат Государственной Думы от Владимирской области , комментируя заявление Минфина.Он также добавил, что вместо зарубежных теперь в приоритете будут российские автомобили или машины с высоким уровнем локализации производства комплектующих. Именно так предполагается поддержать отечественный автопром.«Считаю, что это правильное решение. Бюджетные учреждения, госкорпорации и органы власти всех уровней должны при госзакупках ориентироваться на отечественный транспорт. Потраченные деньги вернутся новыми производствами и рабочими местами», - резюмировал Алексей Борисович.Как тут не вспомнить противостояние главы Собинского района Александра Разова с прокуратурой, которое Прокуроры пытались пресечь приобретение внедорожника, но руководитель настоял на своём. Сейчас надзорное ведомство направило в Арбитражный суд заявление о признании результатов торгов недействительными. Теперь, в контексте новой федеральной инициативы, упорство Разова выглядит совсем неуместным.