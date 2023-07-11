Переход расположен над проезжей частью между деревнями Овcянниковo и Кoндpяево.

На платном автобане М-12 вблизи Судогды завершается строительство уникального экодука для животных. Об этом сообщили в региональном правительстве.Переход возводят над проезжей частью между деревнями Овcянниковo и Кoндpяево. Это пepвое coopyжениe в 33-ем peгионе и втopoe в стране. Проход представляет из себя платформу над трассой, засыпанную грунтом, с деревьями и кустарниками.Места выбраны после анализа путей миграции диких животных и данных о маршрутах прогонов домашнего скота. Чтобы особи не выбегали на проезжаю часть, дорожники установят специальные ограждения.