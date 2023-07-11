Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди.

Во Владимирской области ожидается волна мощных магнитных бурь. Об этом сообщают синоптики.Специалисты прогнозируют начало геомагнитных колебаний на 12 июля. Мощность составит 5 баллов. На следующий день — 13 числа — она увеличится до 6. УФ-индекс будет в пределах нормы — максимум 3 балла.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья — обратиться к врачу.