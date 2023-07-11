С начала года зафиксирован 31 лесной пожар на площади в 16 га и 356 палов сухой травы на территории более 560 га.

Во Владимирской области отменили особый противопожарный режим. Однако, как подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС, сохраняется пожароопасный сезон.В области установилась прохладная погода, синоптики обещают обильные осадки, поэтому власти решили снять особый противопожарный режим. При этом необходимо соблюдать ряд требований: нельзя разводить костры в запрещённых местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления на торфяниках, под кронами деревьев, при сильном ветре.«Сжигать сухостой на частных земельных участках, в саду или огороде, разрешается не ближе 15 м от зданий. Мангал или барбекю можно использовать не ближе 5 метров от строений и при наличии средств пожаротушения», - уточнили в ГУ МЧС.Подробно с мерами безопасности можно ознакомиться на спасательного ведомства.Нарушение правил карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.С начала года зафиксирован 31 лесной пожар на площади в 16 га и 356 палов сухой травы на территории более 560 га. Сотрудниками пожарного надзора возбуждено 7 административных дел, составлено 38 протоколов, объявлено 86 предостережений.