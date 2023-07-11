Об этом сообщил Владимирстат.

За прошлый год в среднем каждый житель Владимирской области съел 5,7 кг шоколада. Об этом сообщил Владимирстат.К Дню шоколада, который отмечается 11 июля, ведомство рассказало, что за последние 5 лет владимирцы снизили потребление лакомства. С 2019 по 2021 год в среднем на каждого владимирца приходилось более 6 кг.«Горожане потребляют больше шоколада, чем жители сел: 6 кг и 4,7 кг», - уточнили во Владимирстате.После изучения рациона питания, эксперты пришли к выводу, что шоколад и конфеты едят 33,5% жителей региона.