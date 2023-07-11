Во Владимирской области у водителя из Петушков конфисковали автомобиль в доход государства.
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Во Владимирской области у водителя из Петушков конфисковали автомобиль в доход государства.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Петушинским районным судом был вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольный опьянения повторно.
Сообщается, что водителя остановили на одной из улиц города Покрова сотрудники ГИБДД района.
Проведенным освидетельствованием был выявлен, цитируем, «факт наличия в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в концентрациях, превышающих предельную почти в 5 раз». Водителя тут же отстранили от вождения.
В итоге, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов (с лишением права управления автомобилем на 2 года 10 месяцев), а также конфискацию «Форд Фокус» в доход государства.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточняет, что приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com