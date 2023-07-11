У 87% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 13% случаев - бессимптомно.

Во Владимирской области за неделю выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом (неделю назад было 24). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё 16 заболевших выявлено в Ковровском, 3 - Муромском, по 2 в Юрьев-Польском и Суздальском, по 1 - в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Гороховецком и Вязниковском районах.У 87% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 13% случаев - бессимптомно.Все инфицированные и контактные лица находятся под наблюдением медиков.