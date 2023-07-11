Средний объём займа в 2023 году составляет 13,4 тысячи рублей.

Жители Владимирской области оформили в ломбардах 15,5 тысяч займов на 207 млн рублей. Статистику за первый квартал текущего года приводит реготделение Банка России.Всего в регионе насчитывается 18 легальных ломбардов, а также 53 офиса фирм из других субъектов РФ. На 1 апреля общий долг владимирцев составил 305 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество договоров сократилось на 25%, а суммы на 28%. Средний объём займа в 2023 году составляет 13,4 тысячи рублей.Чаще всего жители региона закладывают драгоценности, бытовую технику и меховые изделия. Как сообщает регулятор, в основном в ломбарды ходят женщины старше 45 лет. Прежде чем сдать золотую цепочку или телефон эксперты советуют проверять организацию через госреестр (опубликован на сайте Банка России). Владельцы ломбарда обязательно должны вручить вам залоговый билет, в противном случае, при оформлении договора комиссии или купли-продажи, владелец рискует остаться без заложенной вещи.