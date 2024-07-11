Акция «Дорожный пристав» с участием сотрудников «Энергосбыт Волга» прошла в Вязниках. Совместную...

Акция «Дорожный пристав» с участием сотрудников «Энергосбыт Волга» прошла в Вязниках.Совместную акцию «Дорожный пристав» в Вязниках провели судебные приставы, сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации Вязниковского района и компании «Энергосбыт Волга». Специальный аппаратно-программный комплекс был установлен на центральной улице города с интенсивным трафиком. «Дорожный пристав» позволяет в транспортном потоке по номерам автомобилей выявлять должников по штрафам, налогам и платежам, в том числе за электроэнергию и услуги ЖКХ.- Администрация Вязниковского района для этой цели приобрела специальный дорожный комплекс. Он позволяет зафиксировать номера автомобилей и сравнить с той базой, в которую занесены данные машин должников. Это один из способов заставить злостных неплательщиков внести деньги за свои долги, - рассказал первый заместитель главы администрации Вязниковского района Андрей Рыжиков.Место для рейда выбрано неслучайно. На начало июля клиенты-физлица «Энергосбыт Волга» из Вязниковского района задолжали за электроэнергию более 16,5 миллионов рублей. В работе районного отдела судебных приставов находится более 1100 исполнительных производств в отношении должников на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Гарантирующий поставщик электроэнергии призывает вовремя оплачивать счета.- Компания «Энергосбыт Волга» всегда идет навстречу своим клиентам. Мы используем полный комплекс мер по урегулированию вопросов по образовавшейся дебиторской задолженности: ежемесячно информируем клиентов о сумме долга, даём возможность заключать соглашение о реструктуризации задолженности и, даже если дело доходит до приостановления поставки и ограничения, в день ограничения мы даем возможность произвести оплату на месте, используя онлайн-сервисы компании, - пояснила начальник Ковровского территориального отделения «Энергосбыт Волга» Марина Балукова.За несколько часов «Дорожный пристав» выявил в центре Вязников 30 машин, принадлежащих нарушителям. Эти автовладельцы имеют неоплаченную задолженность, подтверждённую судебными актами и находящуюся на принудительном исполнении в службе судебных приставов. Во время акции было взыскано более 160 000 рублей, 70 000 из них – за электроэнергию и услуги ЖКХ.«Энергосбыт Волга» призывает оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца. Быстро и из любой точки с доступом в интернет сделать это можно с помощью удобных онлайн-сервисов компании:-личный кабинет клиента на сайте www.esbvolga.ru;-мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;-виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.Клиенты с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях компании и получать ценные подарки.