Владимирской области выделили более 1 млрд рублей на ФОК, детсад, канализационные сети и дорогу.

Губернатор Владимирской области объявил о том, что Министерство сельского хозяйства России утвердило заявки региона на создание объектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на общую сумму 1,08 миллиарда рублей.До этого программа была реализована только в Собинском районе, где были построены Дом культуры в Рождествено, котельная в Ельтесуново, а также проведена реконструкция бассейна в Ставрово и другие проекты.Теперь опыт Собинского муниципального округа повторяет Киржачский район. В планах на 2025 год - строительство ФОКа с универсальным игровым залом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров в городе. Также до конца 2027 года в Лакинске планируется появление детского сада на 200 мест, канализационных сетей на улице Мира и зоны Wi-Fi в парке городского ДК.Кроме того, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" Владимирской области будет выделено более 25 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство дороги к новому мясоперерабатывающему заводу в посёлке Ставрово Собинского района.