«ЭнергосбыТ Плюс» провел масштабный рейд по отключению должников в Октябрьском и Ленинском районах города Владимира.

«ЭнергосбыТ Плюс» провел масштабный рейд по отключению должников в Октябрьском и Ленинском районах города Владимира. В ходе мероприятия было проверено более 90 адресов, по которым собственники накопили долги от 7 000 до 158 000 тысяч рублей.Все должники были оповещены не менее чем за 30 дней до даты ограничения, но, к сожалению, задолженность так и не погасили. Теперь недобросовестные клиенты получат электричество только после полного погашения долга, оплаты пеней и стоимости услуг подключения. Помимо этого, 29 должникам незаконно подключившемся к электрическим сетям, придется заплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. На начало июля составлено и направлено в полицию областного центра 164 заявлений о возбуждении административного производства в отношении «самовольщиков».Ограничения - один из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном отключении в большинстве случаев клиенты оплачивают задолженность, либо обращаются в компанию для заключения соглашения о рассрочке. Для решения данного вопроса абоненту необходимо обратиться в клиентские офисы компании или воспользоваться дистанционным«Обращаем внимания, что компания всегда поддерживает добросовестных клиентов поощряющими мероприятиями. До конца лета мы проводим акцию «Плати и выигрывай», в рамках которой нужно оплатить текущие начисления до 5 числа, погасить задолженность при ее наличии и стать участником розыгрыша смартфонов и других ценных призов от «ЭнергосбыТ Плюс», - прокомментировала руководитель отдела по досудебной работе с физическими лицами Юлия Хазова.Акция продлится до 31 августа. Победители 2 этапа акции будут определены в конце июля. Более подробная информация размещена .Реклама.