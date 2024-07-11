«Наконец-то обанкротили!» – радостно сообщили дольщики ЖК «Дуброва Парк-2», которые присутствовали на суде, «Шестому каналу». Арбитражный суд Владимирской области признал компанию Игоря

«Наконец-то обанкротили!» – радостно сообщили дольщики ЖК «Дуброва Парк-2», которые присутствовали на суде, «Шестому каналу». Арбитражный суд Владимирской области признал компанию Игоря Другова «ИнтерстройВладимир» банкротом. Это решение было необходимо, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Напомним, власти уже дважды пытались обанкротить застройщика, но он выиграл оба процесса. Другов искал лазейки, просил у правительства разрешение построить