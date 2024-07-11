Полный график гидравлических испытаний.

С 6 мая во Владимире начался сезон гидравлических испытаний.Работы на теплосетях продлятся вплоть до конца августа. Первыми без воды остались дома на Большой Нижегородской улице. Максимальный срок отключения — две недели. График отключений может незначительно изменится, если коммунальщики завершат работы раньше срока. Во время испытаний возможны аварии на сетях.Список адресов на июль и август указан ниже.В период с 4 по 17 июля:улица Большая Нижегородская, дома №№104, 106;улица Восточная, дома №№20-а, 80, 80-а, 80-б;улица Добросельская, дома №№2-в, 4, 6, 8, 34, 38-а, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 167-г, 167-д, 169, 169-б, 171, 171-а, 173, 175, 177, 179-а, 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 197-б, 199-а, 201, 201-б, 203-а, 205, 205-а, 207, 207-а, 207-б, 209, 209-а, 211, 211-а, 215, 217;Добросельский проезд, дома №№2, 4;улица Егорова, дома №№1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а;улица Жуковского, дома №№2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14, 29;улица Комиссарова, дома №№11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а, 39, 39-б, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53-а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а;Константино-Еленинский проезд, дом №1;Красносельский проезд, дом №15;улица Растопчина, дома №№1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 47-б, 49, 49-а, 49-б, 51, 53, 53-а, 53-б, 53-д, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б;улица Соколова-Соколёнка, дома №№6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30;улица Суворова, дома №№1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 11;Суздальский проспект, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 24, 25, 25-в, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 31, 35;улица Юбилейная, дома №№2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 14, 15, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78.С 9 по 22 июля:Коммунар, ул. Зелёная, дома №№53-а, 58, 60, 60-в, 62, 64, 66, 68;Коммунар, ул. Песочная, дома №№2, 7, 9, 11, 13, 15;Коммунар, Судогодское шоссе, дома №№3-а, 5, 7, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51, 51-а, 51-б, 51-г, 51-д, 59, 63, 65, 67, 67-а, 69, 71, 71-а.С 10 по 23 июля:Пиганово, улица Центральная, дома №№1, 1-а, 5, 19.В период с 15 по 28 июля в зону отключения попадут адреса:проспект Ленина, дома №№23-а, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 48, 49, 51, 53, 59, 61, 62, 63, 65, 65-а, 65-б, 67-а, 67-б, 69-а, 71, 71-а;улица Василисина, дома №№1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 16-а, 17, 18-в;улица Верхняя Дуброва, дома №№23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31, 43;улица Героя России Кутузова, дома №№19, 28;улица Диктора Левитана, дома №№4, 4-г;улица Завадского, дома №№1, 3, 5, 7, 9-а, 13-а, 13-б;улица Западная, дома №№59, 60;улица Крайнова, дома №№4, 5, 14-а, 18;улица Нижняя Дуброва, дома №№1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13-а, 13-б, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 33, 35;улица Николая Островского, дома №№64, 66-а;улица Ново-Ямская, дом №79улица Пугачёва, дома №№60-а, 62;улица Разина, дома №№17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 31, 33;улица Солнечная, дома №№52, 54;улица Сперанского, дома №№1, 19;улица Ставровская, дома №№2-а, 4-б, 6-а, 11;улица Тихонравова, дома №№1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12;улица Фатьянова, дома №№2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28;улица Чапаева, дома №№3, 4, 5, 8, 8-а;Юрьевец, улица Ноябрьская, дома №№105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 115;Юрьевец, Строительный проезд, дома №№11, 11-а;Лесной, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-б, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15.С 24 июля по 6 августа:улица 1-я Пионерская, дома №№20, 22-а, 55, 55-а, 57, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80-а, 86, 86-а, 88, 88-а, 90-а;2-й Почаевский проезд, дом №4;улица Большая Нижегородская, дом №98;улица Каманина, дома №№14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37;улица Крупской, дома №№2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8;улица Лермонтова, дома №№26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г;улица Мира, дома №№36-г, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 49, 55, 57, 59, 61-а, 72;улица Михайловская, дома №№4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16, 20;улица Полины Осипенко, дома №№4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23-а, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а;улица Почаевская, дома №№1, 2, 2-а, 2-б, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30;Почаевский проезд, дом №4;улица Северная, дома №№1, 1-б, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47, 49, 53, 53-а;улица Суздальская, дома №№9, 11, 24;улица Труда, дома №№19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38;улица Усти-на-Лабе, дома №№13/19, 15, 23/1, 27, 33;улица Фейгина, дома №№1, 2/20, 4, 6/25, 8/26, 9, 11/74, 13, 13-а, 23-а, 35-а.С 29 июля по 11 августа горячую воду отключат в домах №№2-а, 8, 10 на улице Баумана.С 5 по 18 августа:проспект Строителей, дома №№3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 22-а;улица Диктора Левитана, дома №№42, 49, 53, 55-а;Сущёвский проезд, дом №1;улица Чернышевского, дом №3;Энергетик, улица Садовая, дома №№13, 15;Энергетик, улица Северная, дома №№2, 4, 5, 7, 11, 11-а, 11-б, 13;Энергетик, улица Энергетиков, дома №№1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4-а, 5-а, 6, 9, 23, 25, 27, 27-а.Оргтруд, улица Молодёжная, дом №7;Оргтруд, улица Новая, дома №№2, 3, 4, 6, 7, 9, 12;Оргтруд, улица Октябрьская, дома №№16, 23, 25, 27;Оргтруд, улица Строителей, дома №№1, 3, 4, 5, 6, 7;Оргтруд, улица Фрунзе, дом №1.В период с 18 по 31 августа:проспект Ленина, дома №№1, 2, 8-а, 20, 20-а, 22, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;улица 9-го Января, дома №№1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а;улица Батурина, дом №14;улица Большая Нижегородская, дома №№34, 34-б, 36, 63-а;улица Вокзальная, дома №№2, 3, 5, 9, 12, 14, 15-б, 16, 32, 47, 65-а;улица Горького, дома №№2-а, 5;улица Диктора Левитана, дома №№2, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35;ул. Доватора, дома №№2, 3-а;улица Казарменная, дома №№5, 5-а, 7, 9, 9-а;улица Карла Маркса, дом №16;улица Красноармейская, дома №№24, 24-а, 28, 30, 37;улица Ломоносова, дом №1;улица Луначарского, дома №№13-а, 15, 19, 24, 28;улица Михайловская, дом №8-а;улица МОПРа, дома №№12, 12-а, 13, 15;улица Мусоргского, дом №1;улица Ново-Ямская, дома №№2, 2-а, 4, 6, 17, 17-а, 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 27, 29, 29-а, 31, 31-а;Ново-Ямской переулок, дома №№4, 4-б, 6, 6-а;Октябрьский военный городок, дома №№7, 7-а, 21, 23, 24, 25;улица Офицерская, дома №№6, 20;улица Пичугина, дома №№11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14;улица Разина, дома №№2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 14;улица Садовая, дома №№11-а, 15, 17;улица Сакко и Ванцетти, дом №41-а;улица Стрелецкая, дома №№20, 20-а, 30-а, 32, 36-а;улица Студёная Гора, дома №№5-б, 7, 34, 34-а, 36, 36-а;улица Сущёвская, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а;улица Усти-на-Лабе, дома №№2, 2-а, 4, 4-а, 6.Жителей просят с пониманием отнестись к отключениям горячей воды. Работы необходимо провести в летний сезон, чтобы не допустить серьезных коммунальных аварий после похолодания.